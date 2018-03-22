Турнир претендентов. 7-й тур. Вашье-Лаграв встретится с Непомнящим, Гири против Грищука, другие партии

Сегодня пройдет седьмой тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.

Француз Максим Вашье-Лаграв встретится с россиянином Яном Непомнящим, китаец сыграет с Кириллом Алексеенко, представитель Нидерландов Аниш Гири – с Александром Грищуком.

Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем в матче за шахматную корону.

Турнир претендентов

Екатеринбург, Россия

7-й тур

Начало – 14:00 по московскому времени.

(США) – Ван Хао (Китай)

Максим Вашье-Лаграв (Франция) – (Россия)

Дин Лижэнь (Китай) – Кирилл Алексеенко (Россия)

Аниш Гири (Нидерланды) – (Россия)

Турнирное положение: Непомнящий – 4,5, Вашье-Лаграв – 3,5, Хао, Каруана, Гири, Грищук – по 3, Алексеенко, Лижэнь – по 2.