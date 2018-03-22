Турнир претендентов. 7-й тур. Вашье-Лаграв встретится с Непомнящим, Гири против Грищука, другие партии

Сегодня пройдет седьмой тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.
Француз Максим Вашье-Лаграв встретится с россиянином Яном Непомнящим, китаец Дин Лижэнь сыграет с Кириллом Алексеенко, представитель Нидерландов Аниш Гири – с Александром Грищуком.
Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.
Турнир претендентов
Екатеринбург, Россия
7-й тур
Начало – 14:00 по московскому времени.
Фабиано Каруана (США) – Ван Хао (Китай)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Ян Непомнящий (Россия)
Дин Лижэнь (Китай) – Кирилл Алексеенко (Россия)
Аниш Гири (Нидерланды) – Александр Грищук (Россия)
Турнирное положение: Непомнящий – 4,5, Вашье-Лаграв – 3,5, Хао, Каруана, Гири, Грищук – по 3, Алексеенко, Лижэнь – по 2.