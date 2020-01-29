Фердинанд об отказе Роббена переходить в «МЮ» в 2004-м: «Он прогулялся по базе, но ему не понравился запах»

Бывший защитник Рио Фердинанд рассказал о том, как бывший игрок сборной Голландии Арьен Роббен отказался от перехода к манкунианцам.

«Какой был игрок. Роббен был великолепен. Мы должны были подписать его в «Манчестер Юнайтед».

Он был у нас на тренировочной базе. Он прогулялся по ней, но ему не понравился запах. Он ушел, а затем оказался в «Челси».

Я просто не мог в это поверить. Он бы великолепно нам подошел.

Все знали, что он будет смещаться с фланга, подрабатывая мяч под левую ногу, но защитники не могли справиться с этим. Он будто говорил: «Я ворвусь с мячом под левой ногой, и ты меня не остановишь». Ну, они и не останавливали», – рассказал Фердинанд, отвечая на вопросы в инстаграме.

Голландский вингер перешел в «Челcи» в 2004 году из ПСВ.