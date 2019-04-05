Экс-защитник «Адмирала» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за кокаин

Международная федерация хоккея ( ) дисквалифицировала российского хоккеиста Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление кокаина.

26-летний хоккеист, до декабря игравший за «Адмирал» сдал положительный допинг тест 2 ноября 2019 года после матча со «Спартаком».

В организме Дьякова был найден бензоилэкгонин (основной метаболит кокаина – прим. Sports.ru). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло это вещество в список запрещенных в 2019 году.

9 декабря 2019-го игрока поставили в известность относительно положительной допинг-пробы и временно дисквалифицировали. 16-го «Адмирал» расторг контракт с хоккеистом.

Со слов игрока в ИИХФ установили, что запрещенное вещество использовалось им во внесоревновательный период, и это не было связанно с улучшением спортивных показателей, поэтому нарушение антидопинговых правил не считается преднамеренным.

С учетом незначительного нарушения и признания игрока, было решено дисквалифицировать его на 15 месяцев. Дьяков отказался от апелляции и принял отстранение от хоккея до 2 февраля 2021 года.

Добавим, что КХЛ дала ИИХФ разрешение проверять игроков на допинг в сезоне-2019/20.

В КХЛ Дьяков также играл за «Югру», «Торпедо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Кузню».

В завершившемся сезоне Дьяков набрал 5 (0+5) очков в 34 матчах при полезности «0» и 28 минутах штрафа.

