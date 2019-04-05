Экс-защитник «Адмирала» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за кокаин

Теги Спартак ИИХФ дисквалификации допинг КХЛ WADA Кирилл Дьяков Адмирал Хоккей

Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала российского хоккеиста Кирилла Дьякова на 15 месяцев за употребление кокаина.

26-летний хоккеист, до декабря игравший за «Адмирал» сдал положительный допинг тест 2 ноября 2019 года после матча КХЛ со «Спартаком».

В организме Дьякова был найден бензоилэкгонин (основной метаболит кокаина – прим. Sports.ru). Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло это вещество в список запрещенных в 2019 году.

9 декабря 2019-го игрока поставили в известность относительно положительной допинг-пробы и временно дисквалифицировали. 16-го «Адмирал» расторг контракт с хоккеистом.

Со слов игрока в ИИХФ установили, что запрещенное вещество использовалось им во внесоревновательный период, и это не было связанно с улучшением спортивных показателей, поэтому нарушение антидопинговых правил не считается преднамеренным.

С учетом незначительного нарушения и признания игрока, было решено дисквалифицировать его на 15 месяцев. Дьяков отказался от апелляции и принял отстранение от хоккея до 2 февраля 2021 года.

Добавим, что КХЛ дала ИИХФ разрешение проверять игроков на допинг в сезоне-2019/20.

В КХЛ Дьяков также играл за «Югру», «Торпедо», «Ладу», «Нефтехимик» и «Кузню».

В завершившемся сезоне Дьяков набрал 5 (0+5) очков в 34 матчах при полезности «0» и 28 минутах штрафа.

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