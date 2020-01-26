«Барселона» готова отпустить 8 игроков летом. В их числе Гризманн, Видаль и Ракитич

готова рассмотреть предложения по восьми игрокам команды в летнее трансферное окно.

По завершении сезона каталонский клуб намерен усилить состав и пригласить от двух до пяти новичков на позиции в атаке, полузащите и обороне.

Однако пауза в сезоне, связанная с пандемией коронавируса, серьезно скажется на финансовых возможностях сине-гранатовых летом, а также на специфике рынка.

Поэтому «Барса» намерена отпускать своих футболистов в другие команды – речь идет как о продажах, так и об обменах.

Покинуть «Камп Ноу» могут: Иван Ракитич, Артуро Видаль, Самюэль Умтити, Мартин Брэйтуэйт, Филиппе Коутиньо, Хуниор Фирпо, и Нето.