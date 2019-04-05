Умарк попрощался с болельщиками «Салавата»: «У меня всегда будет зеленое сердце»

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк обратился к болельщикам после решения КХЛ досрочно завершить сезон из-за пандемии коронавируса.

«Я обещал вам Кубок Гагарина в этом сезоне, но, увы, мы не можем контролировать то, что происходит в мире. Но я по-прежнему верю, что мы бы добрались до самого конца.

Мне грустно говорить об этом, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я горжусь тем, что провел последние пять лет в таком клубе мирового класса, как «Салават Юлаев».

С первого дня меня и мою семью встречали распростертыми объятиями жители Уфы. Это место, где мои дети провели первые годы жизни, и мы всегда будем помнить это. Я буду хранить воспоминания, дорогие моему сердцу.

Большое спасибо моим партнерам по команде, особенно #16 [Максим Майоров], #92 [Захар Арзамасцев] и #70 [ ]. Они всегда были рядом.

И спасибо всем вам, фанатам, было очень приятно. Вы классные, без вас хоккей не такой прикольный.

У меня всегда будет зеленое сердце, где бы я ни играл, всегда будет #зеленаямашина.

Спасибо за все хорошее и плохое! Спасибо (написал по-русски – прим. Sports.ru). С любовью, №67», – написал Умарк в инстаграме.

КХЛ завершила сезон без обладателя Кубка Гагарина, а потом передумала