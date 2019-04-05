КХЛ завершила сезон из-за коронавируса

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/20 в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавируса.

Изначально в иллюстрации к завершению сезона присутствовала формулировка «Обладатель Кубка Гагарина-2020 определен не будет». На второй версии иллюстрации эта фраза отсутствует.

«В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона-2019/20.

Решение принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами и продиктовано безопасностью здоровья игроков, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей КХЛ.

Лигой было разработано множество сценариев дальнейшего развития событий: от доигрывания чемпионата в срок до 30 апреля 2020 года до продолжения его в июне и июле. Однако на данный момент исполнение этих сценариев представляется маловероятным.

Несколько клубов были вынуждены заявить об отказе от дальнейшего участия в плей-офф. Кроме того, возникли бы сложности с возвращением иностранных игроков на территорию России. Все это лишило бы турнир спортивной привлекательности. Проведение плей-офф без команд, завоевавших право бороться за , было бы нарушением спортивного принципа.

Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 клубов лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону-2020/21.

Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ.

Также совет директоров определит состав участников чемпионата 2020/2021, после чего лига приступит к подготовке календаря», – говорится в заявлении лиги.