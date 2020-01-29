«Зенит» взыскал 687 тысяч рублей с фаната, выбегавшего на поле в матче ЛЕ с «Фенербахче»

«Зенит» взыскал более 687 тысяч рублей с болельщика, выбегавшего на поле в домашнем матче 1/16 финала сезона-2018/19 с «Фенербахче».

На 61-й минуте встречи Ара Саакян прорвался на поле и направился к футболистам. После этого УЕФА оштрафовал на 10 тысяч евро.

«Взыскать с Саакяна в пользу «Зенита» убытки в размере 687 706 рублей», – говорится в решении Боровичского районного суда Новгородской области.

Также фанат будет обязан выплатить сумму пошлины в размере 10 тысяч рублей, уплаченную «Зенитом» за рассмотрение дела. Болельщику запретили посещать матчи на полгода.