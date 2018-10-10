Энтони Джошуа вынужден сесть на карантин. Он контактировал с принцем Чарльзом, у которого нашли коронавирус

Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе ушел на самоизоляцию, после того, как стало известно, что принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус.

16 дней назад Джошуа встречался с принцем Чарльзом на службе в честь Дня Содружества.

«Энтони находится дома, следуя рекомендациям правительства, он здоров.

Он желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления и огромное спасибо всем фронтовым ключевым работникам», – сказал представитель боксера.

WBO отложила все соревнования по боксу до июня из-за коронавируса

Бой Джошуа с Пулевым будет перенесен на 25 июля (RingPolska)