Энтони Джошуа вынужден сесть на карантин. Он контактировал с принцем Чарльзом, у которого нашли коронавирус

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Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа ушел на самоизоляцию, после того, как стало известно, что принц Уэльский Чарльз сдал положительный тест на коронавирус.

16 дней назад Джошуа встречался с принцем Чарльзом на службе в честь Дня Содружества.

«Энтони находится дома, следуя рекомендациям правительства, он здоров.

Он желает всем пострадавшим скорейшего выздоровления и огромное спасибо всем фронтовым ключевым работникам», – сказал представитель боксера.

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