Максименко о коронавирусе: «Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают. Чисто русские»

Вратарь Александр Максименко рассказал о том, как проводит время во время карантина, а также высказал отношение к панике, связанной с коронавирсом.

– Нам рекомендовано полностью сидеть дома, тренироваться дома, вообще не выходить в людные места – максимум до магазина.

– Признавайся, нарушал правила?

– Чуть-чуть нарушал, да. Ну блин, потому что сложно. Получается, я проснулся в два – единственный плюс карантина в том, что можно выспаться, – потом поехал пообедал с другом. Чего-то мы там потупили, и я вернулся обратно. Сюда приехали, поужинали, и все в принципе – готовься ко сну уже. Посидели сериал, фильм посмотрели.

– Как относишься к ситуации с вирусом?

– Я не впадаю в общечеловеческую панику. Люди вообще с ума сошли: гречку, туалетную бумагу скупают. Этого вообще не пойму, чисто русские наши люди. Чуть что – сразу в магазин все скупать, тушенку. У меня все свежее: купил, поел – все, – рассказал Максименко в интервью YouTube-каналу сборной России.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, 163 из них – за последние сутки.