«Зенит» включил Аршавина, Халка, Кержакова, Широкова, Садырина и Желудкова в сборную самых результативных игроков

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«Зенит» опубликовал символическую сборную самых результативных игроков клуба на разных позициях.

Больше всех среди нападающих петербуржцев забил Александр Кержаков – 163 гола.

Самым результативным полузащитником клуба является Юрий Желудков – на его счету 87 мячей.

Среди защитников за «Зенит» чаще всех забивал Доменико Кришито – 20 голов.

Также в сборную попали Алексей Степанов, Александр Анюков, Роман Широков, Павел Садырин, Андрей Аршавин, Халк и Владимир Кулик.

 

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