«Зенит» включил Аршавина, Халка, Кержакова, Широкова, Садырина и Желудкова в сборную самых результативных игроков

опубликовал символическую сборную самых результативных игроков клуба на разных позициях.

Больше всех среди нападающих петербуржцев забил – 163 гола.

Самым результативным полузащитником клуба является Юрий Желудков – на его счету 87 мячей.

Среди защитников за «Зенит» чаще всех забивал – 20 голов.

Также в сборную попали Алексей Степанов, Александр Анюков, Роман Широков, Павел Садырин, , Халк и Владимир Кулик.

Новая сборная сине-бело-голубых! Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях 💙🔝 pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2020

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