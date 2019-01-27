«Росконцерт»: «Аксенов – уполномоченное лицо Загитовой»

Теги Татьяна Навка сборная России женское катание Алина Загитова Самбо-70 Эдуард Аксенов Фигурное катание

В «Росконцерте» подтвердили информацию о том, что заместитель начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» по общим вопросам Эдуард Аксенов представлял интересы фигуристки Алины Загитовой.

Накануне стало известно, что Следственный комитет проводит проверку по статье «мошенничество» в отношении Аксенова. 

«По волеизъявлению олимпийской чемпионки Алины Загитовой (с согласия законного представителя несовершеннолетней) «Росконцерт» заключил договор с ИП Эдуардом Аксеновым как уполномоченным лицом с целью обеспечения участие Загитовой в театрализованной постановке на льду «Спящая красавица. Легенда двух королевств», – говорится в пресс-релизе организации. 

Новогоднее шоу Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» проходило в конце декабря – начале января в московском ДС «Мегаспорт». Одну из главных ролей в шоу исполнила Загитова. 

Следственный комитет подозревает замначальника «Хрустального» в мошенничестве. Схему обнаружил Sports.ru в январе 

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