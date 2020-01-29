Генеральный директор Ахмед Айдамиров поделился мыслями о завершении сезона РПЛ, приостановленного из-за коронавируса.

«10 апреля мы [клубы РПЛ] собираемся, будем принимать какое-то решение. Теоретически обстановка в стране предполагает продление паузы. Правительство и президент дадут нам разъяснение, как нам дальше действовать, отсюда будем принимать решение. Пока чемпионат приостановлен до 10 апреля.

В этот день мы примем решение. Если все нормально, 24 апреля начинаем играть, но сомнения в этом есть. Будем решать проблемы по мере поступления, сейчас есть такое решение, дальше видно будет.

Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат. Сейчас сложно о чем-то говорить, давайте дождемся 10 апреля, там будет какая-то ясность», – сказал Айдамиров.

Клуб из Грозного занимает последнее место в РПЛ, набрав 20 очков в 22 матчах.