«Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» выделят 20 млн евро для помощи другим клубам Германии

, дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» намерены оказать помощь клубам первой и второй Бундеслиг.

Как сообщает Bild, эти клубы собираются отдать 20 млн евро другим командам, которые нуждаются в поддержке в период пандемии коронавируса.

Предполагалось, что 4 немецкие команды, выступавшие в Лиге чемпионов этого сезона, получат 12,5 млн евро суммарно от суммы, поступившей от реализации телевизионных прав. Но команды отказались от этих выплат и пожелали, чтобы эти деньги были направлены в фонд помощи остальным клубам Германии.

Также «Бавария», , «Лейпциг» и «Байер» добавят в фонд 7,5 млн собственных средств. Решать, какой клуб получит помощь, будет руководство Бундеслиги.