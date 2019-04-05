КХЛ убрала слова «обладатель Кубка Гагарина определен не будет» с иллюстрации к завершению сезона

КХЛ изменила подпись на картинке, иллюстрирующей решение лиги досрочно завершить сезон-2019/20 из-за коронавируса.

В первой редакции она была такой: досрочно завершает сезон-2019/20. Обладатель Кубка Гагарина определен не будет».

Во второй редакции: «КХЛ досрочно завершает сезон-2019/20».

При этом в тексте заявления лиги о завершении сезона такой формулировки не было изначально. Там говорится, что решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на одном из ближайших заседаний совета директоров КХЛ.

Во второй раунд прерванного розыгрыша Кубка Гагарина вышли «Йокерит», «Барыс», «Ак Барс», «Салават Юлаев», ЦСКА, СКА, «Сибирь» и «Динамо». «Йокерит» и «Барыс» снялись с турнира на фоне пандемии коронавируса, также сообщалось о возможном отказе «Ак Барса» от дальнейшего участия.