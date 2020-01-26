Предметного интереса к Кокорину у клубов Ла Лиги нет. Люди, представляющиеся его агентами, пытаются выйти на рынок («СЭ»)

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Люди, представляющиеся агентами нападающего «Сочи» Александра Кокорина, работают над трудоустройством игрока в Испании.

По информации «СЭ», они пытаются выйти на испанский рынок через агентов, работающих в этой стране.

Тем не менее предметного интереса со стороны клубов Примеры к 29-летнему Кокорину на данный момент нет.

Кокорин выступает за «Сочи» на правах аренды из «Зенита». Срок контракта форварда с петербургским клубом истекает 30 июня этого года.

Ранее комментатор Геннадий Орлов делился информацией о том, что некая испанская команда хотела бы заполучить Кокорина.

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