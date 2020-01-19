Умер экс-президент «Реала», у Дибалы и Мальдини коронавирус, отмена ЧМ по хоккею, потомство кельнского козла, кроссовки Кокорина из «Назад в будущее» и другие новости утра

1. Новые случаи заражения коронавирусом среди футболистов: о болезни объявил нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, а «Милан» сообщил, что положительный тест сдали Паоло Мальдини с сыном (они уже прошли двухнедельный карантин и останутся в самоизоляции, пока не поправятся). Кроме того, заболевание зафиксировано еще у одного игрока «Айнтрахта», 23 футболиста сдали отрицательный тест.

2. Грустные новости из Испании: от коронавируса в возрасте 76 лет скончался бывший президент «Реала» Лоренсо Санс. Несколько дней назад он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

3. ЧМ-2020 по хоккею отменен из-за коронавируса. Появилась информация, что ЧМ в России могут перенести на 2024 год, а ЧМ-2020 – сыграть в 2021-м. Впрочем, ИИХФ пока не сообщает об этом.

4. В Венгрии пишут, что «Локомотив» летом возглавит экс-тренер «Партизана» Николич. Председатель совета директоров «Локо» все опровергает.

5. Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что сезон в чемпионате России не стартует раньше 24 апреля. Досрочное завершение турнира не исключено, но это крайний случай.

В АПЛ рассматривают еще один план: доиграть сезон за 6 недель после 1 июня, в августе начать новый.

6. В Беларуси и на «Матч ТВ» продолжается чемпионат: «Витебск» победил «Городею», «Ислочь» под аккомпанемент баяна обыграла «Неман». Кроме того, «Матч ТВ» на этом не останавливается и покажет игры чемпионата Австралии.

7. Агента форварда ЦСКА Федора Чалова подтвердил, что «Кристал Пэлас» предлагал за россиянина 25 млн фунтов. На вопрос о возможном трансфере летом он тоже ответил: все зависит от ЦСКА, английским клубам Чалов интересен.

8. Трансферы. «Барселона» сохраняет интерес к Алабе, но не может позволить себе его зарплату. Зато Неймар сообщил «Барсе», что все еще хочет вернуться, и готов надавить на руководство «ПСЖ». А если сорвутся приоритетные трансферы – есть вариант купить Бога из «Сассуоло». Коутиньо может перейти в «Интер» в рамках сделки с «Барсой» по Лаутаро. Анчелотти хочет купить Иммобиле в «Эвертон».

9. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах пока не настроен отменять или переносить Олимпиаду-2020 в Токио.

10. Фалькао, Санчес и Вальдес – худшие трансферы «МЮ» после ухода Фергюсона по версии MEN.

11. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски с женой выделили 1 млн евро на борьбу с коронавирусом, Лерой Сане – 500 тысяч. Это акция Киммиха и Горетцки.

12. Козел-талисман «Кельна» дал потомство впервые в истории клуба.

13. В Екатеринбурге продолжается шахматный турнир претендентов. В 4-м туре россиянин Александр Грищук сыграл вничью с Максимом Вашье-Лагравом из Франции, Кирилл Алексеенко – с китайцем Ван Хао, Ян Непомнящий разошелся миром с американцем Фабиано Каруаной.

14. Эксперт по делу велогонщика Лэнса Армстронга, экс-член рабочей группы WADA Джон Гливс отстранен за допинг.

15. Александр Кокорин выложил фото в кроссовках из фильма «Назад в будущее». Они стоят от 15 до 35 тысяч долларов.

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