🤷‍♂ Эксперт по делу Армстронга, экс-член рабочей группы WADA отстранен за допинг

Американское антидопинговое агентство (USADA) отстранило на 4 года за допинг 36-летнего велогонщика Джона Гливса.
В допинг-пробе Гливса, которую он сдал на чемпионате США по велоспорту в серии «Мастерс», обнаружен анаболический стероид оксандролон.
По информации портала CyclingTips, Гливс является доцентом кафедры кинезиологии Калифорнийского государственного университета. Его основным исследовательским интересом, указанным в университетской биографии, является «изучение допинга в спорте с разных социокультурных точек зрения».
Гливс является автором книг и публикаций по истории допинга и этичности его применения в спорте. В 2015 году он выступал экспертом в допинговом деле Лэнса Армстронга.
Также Гливс работал антидопинговым консультантом в Федерации велоспорта США и был членом рабочей группы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по предотвращению распространения допинга в спорте.