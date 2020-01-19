Неймар сообщил «Барсе», что все еще хочет вернуться. Он готов надавить на руководство «ПСЖ»

Нападающий Неймар не оставляет попыток перейти в «Барселону».

По сведениям Sport.es, окружение бразильца передало руководству каталонцев, что форвард настойчиво желает вернуться летом.

Также Неймар готов оказывать все необходимое давление на «ПСЖ», чтобы добиться этого.

Отмечается, что Неймар мечтает покинуть Париж и провести лучшие годы своей карьеры вместе с нападающим «Барсы» Лионелем Месси, с которым у него сложились хорошие отношения.

У Неймара летом появится возможность прибегнуть к статье регламента номер 17, которая позволяет футболисту расторгнуть контракт с клубом, несмотря на отсутствие суммы отступных, как в случае с бразильцем. Для этого игроку должно быть 28 лет и более, и он должен провести три года в клубе.

Однако ранее сообщалось, что использовать это правило для перехода Неймара не хотела бы.

В этом сезоне Неймар провел за «ПСЖ» 15 матчей в Лиге 1, забил 13 мячей и отдал 6 голевых передач. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Неймар и Тиаго Силва улетели в Бразилию. «ПСЖ» разрешил всем игрокам покинуть Францию из-за коронавируса