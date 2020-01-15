«Локомотив» летом возглавит экс-тренер «Партизана» Николич (Nemzeti Sport)

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия высшая лига Сербия Партизан Фехервар высшая лига Венгрия возможные трансферы Василий Кикнадзе Марко Николич 1979 Футбол

Бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич по завершении сезона возглавит «Локомотив».

Об этом сообщает венгерский сайт Nemzeti Sport. 40-летний специалист работал в Венгрии с клубом «Фехервар», который он в сезоне-2017/18 привел к победе в чемпионате страны.

Соглашение «Локомотива» с нынешним главным тренером Юрием Семиным рассчитано до конца нынешнего сезона.

Гендиректор клуба Василий Кикнадзе ранее заявил, что «совет директоров «Локо» рассмотрит нескольких кандидатов, включая Семина».

Николич, помимо «Партизана» и «Фехервара», также тренировал «Рад», «Войводину» и «Олимпию» из Любляны.

В сезоне-2016/17 «Партизан» под его руководством сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Сербии.

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