Бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич по завершении сезона возглавит «Локомотив».

Об этом сообщает венгерский сайт Nemzeti Sport. 40-летний специалист работал в Венгрии с клубом , который он в сезоне-2017/18 привел к победе в чемпионате страны.

Соглашение «Локомотива» с нынешним главным тренером рассчитано до конца нынешнего сезона.

Гендиректор клуба ранее заявил, что «совет директоров «Локо» рассмотрит нескольких кандидатов, включая Семина».

Николич, помимо и «Фехервара», также тренировал «Рад», «Войводину» и «Олимпию» из Любляны.

В сезоне-2016/17 «Партизан» под его руководством сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Сербии.