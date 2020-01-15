Бывший главный тренер «Партизана» Марко Николич по завершении сезона возглавит «Локомотив».
Об этом сообщает венгерский сайт Nemzeti Sport. 40-летний специалист работал в Венгрии с клубом «Фехервар», который он в сезоне-2017/18 привел к победе в чемпионате страны.
Соглашение «Локомотива» с нынешним главным тренером Юрием Семиным рассчитано до конца нынешнего сезона.
Гендиректор клуба Василий Кикнадзе ранее заявил, что «совет директоров «Локо» рассмотрит нескольких кандидатов, включая Семина».
Николич, помимо «Партизана» и «Фехервара», также тренировал «Рад», «Войводину» и «Олимпию» из Любляны.
В сезоне-2016/17 «Партизан» под его руководством сделал «золотой дубль», выиграв чемпионат и Кубок Сербии.