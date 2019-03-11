9-кратная чемпионка мира Марте Ульсбю-Ройселанн: «Я родилась с очень серьезной астмой. Помню страх, что не смогу дышать»

Девятикратная чемпионка мира по биатлону норвежка рассказала о том, как боролась с сильной астмой.

– Я родилась с очень серьезной астмой. С первых минут у меня были проблемы с дыханием. Все было настолько плохо, что маме пришлось бросить работу, чтобы присматривать за мной. В худшие моменты объем легких у меня был таким, будто дышишь через соломинку. Если кто-то пробовал, то знает, что это довольно трудно.

– Ты помнишь это чувство?

– Я была очень маленькой. Я помню страх, что не смогу дышать. Мне по-прежнему неприятно, к примеру, задерживать дыхание под водой. Я не могу этого вынести. Это сидит наверняка где-то внутри с тех времен.

– Какая помощь вам была оказана?

– Невероятно хорошая помощь. Во-первых, моя мама – человек, который никогда не сдается и делает все для своих детей. Также мне повезло, мы попали к врачу по имени Даг Шиберг, которого сейчас, к сожалению, уже нет в живых.

Он направил нас в университетскую больницу «Воксентоппен» в Осло, в отделение для детей больных астмой. Там нас научили, как с этим справляться. Это было в начале 90-х, я родилась в 1990-м.

Тогда еще не получили широкого распространения представления о том, что астматикам нужна физическая активность. Тогда просто выписывали лекарства. Я сидела с небулайзером несколько раз в день.

Но в Осло уже существовал исследовательский проект, как можно развить объем легких и что это помогает при астме. Так что в три года я начала тренировать легкие, чтобы увеличить их объем. И когда пошла в школу, состояние было уже намного лучше. Это помогло.

Я очень благодарна, что приняла участие в этом проекте. И что мама сделала для меня так много, и теперь я могу сидеть здесь как чемпионка мира. Думаю, не многие в это верили, – сказала Ульсбю в эфире ток-шоу «Линдму» телеканала NRK.

Ульсбю-Ройселанн на ЧМ-2020 в итальянском Антхольце завоевала семь медалей (5-0-2). Она первой в истории завоевала медали во всех семи гонках в рамках одного чемпионата мира.