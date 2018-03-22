Турнир претендентов. 4-й тур. Непомнящий сыграет с Каруаной, Грищук против Вашье-Лаграва и другие партии

21 марта пройдет четвертый тур шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге.
Россиянин Александр Грищук сыграет с Максимом Вашье-Лагравом из Франции, Кирилл Алексеенко – с китайцем Ван Хао, Ян Непомнящий – с американцем Фабиано Каруаной.
Победитель турнира претендентов в конце 2020 года сыграет с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.
Турнир претендентов
Екатеринбург, Россия
4-й тур
Начало партий – в 14.00 по московскому времени.
Фабиано Каруана (США) - Ян Непомнящий (Россия)
Ван Хао (Китай) – Кирилл Алексеенко (Россия)
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Александр Грищук (Россия)
Дин Лижэнь (Китай) – Аниш Гири (Нидерланды)
Турнирное положение: Непомнящий, Вашье-Лаграв, Хао – по 2, Каруана, Грищук – по 1,5, Лижэнь, Гири, Алексеенко – по 1.