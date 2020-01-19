😷Дибала сообщил о заражении коронавирусом

Нападающий Пауло Дибала сообщил, что инфицирован коронавирусом.

«Хочу проинформировать всех, что мы с Орианой (девушка игрока – прим. Sports.ru) получили результаты тестирования на коронавирус, и они положительные.

К счастью, мы прекрасно себя чувствуем. Спасибо за ваши сообщения», – написал Дибала в инстаграме.

Дибала стал третьим игроком «Юве», у которого диагностирован коронавирус. Сообщалось об инфекции у хавбека Блеза Матюиди и защитника Даниэле Ругани.

Примечательно, что на прошлой неделе венесуэльское издание El Nacional написало, что у Дибалы коронавирус, однако эта информация была опровергнута самим футболистом.

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