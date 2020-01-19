Левандовски с женой дали 1 млн евро на борьбу с коронавирусом. Это акция Киммиха и Горетцки

Нападающий «Баварии» и его жена Анна пожертвовали крупную сумму на борьбу с коронавирусом.

Супруги передали 1 млн евро, присоединившись к акции #WeKickCorona.

Эту акцию запустили партнеры поляка по клубу – Леон Горетцка и Йозуа Киммих, также пожертвовавшие 1 млн евро.

«Мы все знаем о сложной ситуации, и сегодня мы все играем в команде. Давайте будем сильными в этой борьбе.

Если мы можем кому-то помочь, давайте сделаем это. Эта ситуация затрагивает каждого из нас, поэтому мы просим вас следовать инструкциям и прислушиваться к тем, кто знает лучше нас. Будем ответственны.

Мы верим, что скоро вернемся к нормальной жизни. В этой ситуации мы вместе, и мы вместе пройдем через это», – говорится в заявлении Левандовских.