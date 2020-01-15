Дзюба – Кокорину: «Тебе 32 года. Не блефуй, хрю»

Нападающий Артем Дзюба, поздравляя Александра Кокорина с днем рождения, пошутил по поводу слухов о реальном возрасте форварда «Сочи».

Несколько лет назад появилась информация, что Кокорин, которому накануне исполнилось 29 лет, на самом деле родился в 1989 году, а не в 1991-м.

«32 года тебе. Не блефуй, хрю», — написал Дзюба в комментариях к посту Кокорина в инстаграме, добавив смеющийся смайлик.

«У меня нет седых волос зато», — в ответ написал Кокорин.

«Кокорин – переписанный игрок. У нас таких нет». Как экс-селекционер «Спартака» строит русский «Юнайтед оф Манчестер»