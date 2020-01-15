«Барселона» сохраняет интерес к Алабе, но не может позволить себе его зарплату

сохраняет интерес к защитнику «Баварии» Давиду Алабе.

Срок контракта 27-летнего игрока с мюнхенским клубом истекает летом 2021 года.

Есть вероятность, что по завершении нынешнего сезона решит продать игрока, чтобы он не ушел через год бесплатно на правах свободного агента.

Представители австрийца несколько раз обсуждали возможный трансфер с руководством сине-гранатовых.

Однако «Барселона», по всей видимости, не сможет позволить себе зарплату Алабы, который сейчас получает 8 миллионов евро в год, а в новом клубе захочет зарабатывать еще больше.

Каталонцы не могут себе позволить удовлетворить требования футболиста. Несмотря на желание «Барсы» видеть у себя защитника, помешать осуществлению сделки может именно финансовый вопрос.

Тем не менее стороны продолжат переговоры.