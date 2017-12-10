Томас Бах: «Отмена Олимпиады-2020 разрушит мечты 11 тысяч спортсменов со всего мира. Это не будет справедливым решением»

Президент Международного олимпийского комитета ( ) Томас Бах прокомментировал возможные отмену или перенос Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса.

«Нельзя просто так перенести Олимпиаду, как футбольный матч, который должен пройти в ближайшую субботу. Это очень сложный процесс, к которому нужно подходить с вескими основаниями. Мы отслеживаем все возможности 24 часа и семь дней в неделю.

Отмена Олимпиады разрушит мечты 11 тысяч спортсменов из 206 Национальных олимпийских комитетов и команды беженцев. Отмена точно не будет справедливым решением», – рассказал Бах.

При каких условиях отменят Олимпиаду-2020? Все решит МОК, а не Япония

Что будет с Олимпиадой-2020 из-за коронавируса? Похоже, ее перенесут (главное, успеть до конца года) или проведут без зрителей