Агент Чалова о 25 млн фунтов: «Да, «Кристал Пэлас» очень хотел его подписать»

Кристиан Эмиле, агент нападающего ЦСКА Федора Чалова, рассказал о срыве трансфера игрока в .

– Transfermarkt оценивает Чалова в 16 млн фунтов. Насколько эта сумма, по вашему мнению, близка к его реальной стоимости?

– Смотрите, «Кристал Пэлас» предложил 25 миллионов фунтов.

– Это правда? 25 миллионов?

– Да.

– В России никто в это не верит.

– Почему?

– У нас считают, что это неправда, выдумки журналистов.

– Нет, было конкретное предложение. ЦСКА, конечно, имел право отказаться, и они в итоге сказали «нет».

Он им нужен, может, они посчитали, что пока слишком рано его отпускать. Это их решение, мы его уважаем, но предложение было.

– Как вы думаете, почему ЦСКА отказался?

– Ну потому что он им нужен, чтобы попасть в Лигу чемпионов и побороться за титул в России. Мне кажется, это самый важный игрок в их составе, он им нужен.

– А сейчас стоимость Чалова такая же, 25 миллионов фунтов?

– Сложно сказать. Трансферная стоимость складывается из разных мнений. У каждого клуба своя оценка стоимости футболиста, все готовы потратить разные суммы.

«Кристал Пэлас» он очень понравился, они очень хотели его подписать. Поэтому они были настойчивы. Но ЦСКА считает, что он стоит дороже 25 миллионов, поэтому его не продали.

Каждый смотрит со своей точки зрения. ЦСКА может запросить 30 миллионов, но, честно говоря, в Европе только больше команды могут себе позволить трансферную стоимость Федора, – сказал агент.

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