ЧМ в России могут перенести на 2024 год, ЧМ-2020, видимо, проведут в 2021-м

Инсайдер TSN Даррен Дрегер высказался касательно отмены ЧМ-2020 в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.

«Технически чемпионат мира был отложен. Ожидается, что Швейцария получит право принять турнир в 2021 году, а сроки проведения остальных будут сдвинуты на год», – написал Дрегер.

Ранее стало известно, что конгресс ИИХФ обсудит возможный перенос чемпионата мира в Швейцарии на другой год.

В 2021 году турнир должен пройти в Беларуси и Латвии, в 2022 – в Финляндии, в 2023 – в России, в 2024 – в Чехии, в 2025 – в Швеции и Дании.