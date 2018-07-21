«Барселона» может приобрести Бога из «Сассуоло», если сорвутся приоритетные трансферы

Атакующий полузащитник Жереми Бога интересен «Барселоне».

Каталонцы рассматривают возможность приобретения 23-летнего хавбека из Кот-д’Ивуара в случае срыва переговоров по основным трансферным целям.

Ранее «Сассуоло» и подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого сине-гранатовые получили приоритетное право на покупку футболистов «нероверди», а итальянцы – на приглашение молодых игроков «Барсы».

Так, например, каталонцы арендовали хавбека Кевина-Принса Боатенга, а «Сассуоло» подписал защитника Марлона.

«Барселона» в этом сезоне следит за прогрессом Бога, который играет на позициях вингера, оттянутого форварда и атакующего полузащитника.

Если клуб не сможет договориться по приоритетным трансферам, то может попытаться обменять Бога на нескольких молодых игроков, утверждает Diario Sport.

Сделка далека от завершения, однако она уже обсуждалась, и представители «Сассуоло» называли фамилии нескольких игроков каталонцев, которые им интересны.

Интерес к футболисту также проявляет «Наполи». Британские СМИ утверждали, что «Челси» может вернуть Бога, так как у клуба сохранилось приоритетное право его выкупа после продажи в «Сассуоло» за 3,5 миллиона евро.

Бога забил 8 голов и отдал 4 паса в 24 матчах Серии А в этом сезоне.