Мальдини и его сын Даниэль заболели коронавирусом

Технический директор Паоло Мальдини и его сын Даниэль сдали положительный тест на коронавирус.

51-летний экс-капитан «россонери» контактировал с человеком, который заразился коронавирусом.

Вскоре у Паоло Мальдини стали проявляться симптомы. Вчера у него взяли мазок, и пришел положительный результат.

Младший сын Мальдини, 18-летний Даниэль, форвард молодежной команды, дебютировавший за основной состав в этом сезоне, также заболел.

Паоло и Даниэль чувствуют себя хорошо. Они уже провели две недели в самоизоляции дома, не контактируя с другими людьми.

Теперь отец и сын Мальдини останутся в карантине до тех пор, пока клинически не будет установлено, что они выздоровели.

За сутки в Италии число жертв коронавируса выросло на 793 – до 4 825. Число выздоровевших возросло на 943 человека – до 6 062.

На настоящий момент в стране инфицированы почти 42 тысячи человек. Наиболее сильно пандемия затронула область Ломбардию, ее столица – Милан.

В «Милане» новый переворот: Газидис захватил власть, выгнал Бобана, зовет Рангника и сокращает расходы на зарплаты