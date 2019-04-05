Денис Денисов о коронавирусе: «В нашем правительстве умные люди, разберутся. Нам останется подчиниться, иначе анархия»

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Двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов поделился мнением о ситуации с коронавирусом

– Как сейчас работает хоккейный клуб ЦСКА? Нынешняя ситуация угнетает? Некоторые легионеры даже улетели домой и вроде бы не собираются возвращаться…

– Мы работаем в системе. В нашем правительстве – умные люди, профессионалы. В их числе медики. Они во всем разберутся, нам лишь останется подчиниться. Иначе будет анархия.

Наш клуб работает в штатном режиме. Приходим на работу, как всегда. А пауза вынужденная. Все в равных условиях.

– Пауза выбывает из ритма?

– Что касается качества хоккея, то оно будет чуть ниже. Первое время – период, два, игра. Но затем уровень хоккеистов позволит это преодолеть, – сказал Денисов. 

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