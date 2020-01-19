🦘«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Австралии

будет транслировать игры чемпионата Австралии.

Права на показ матчей куплены вплоть до окончания сезона.

В понедельник, 23 марта, на канале «‎Матч! Футбол 1» запланированы две первые трансляции.

Будут показаны матчи «Ньюкасл Джетс» – (11:25 по мск) и «Перт Глори» – «Вестерн Юнайтед» (13:25 по мск).

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