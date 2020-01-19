🦘«Матч ТВ» покажет игры чемпионата Австралии

Теги Сидней высшая лига Австралия Ньюкасл Джетс Перт Глори телевидение Мельбурн Сити Матч ТВ Вестерн Юнайтед Футбол

«Матч ТВ» будет транслировать игры чемпионата Австралии.

Права на показ матчей куплены вплоть до окончания сезона.

В понедельник, 23 марта, на канале «‎Матч! Футбол 1» запланированы две первые трансляции.

Будут показаны матчи «Ньюкасл Джетс» – «Мельбурн Сити» (11:25 по мск) и «Перт Глори» – «Вестерн Юнайтед» (13:25 по мск).

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