Сергей Прядкин: «Раньше 24 апреля РПЛ не стартует. Это оптимистичный вариант»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о планах по возобновлению чемпионата, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

– Как складывается дальнейшее управление и работа лиги? Никакой паники у нас нет, есть трезвая оценка ситуации, которая происходит, естественное взаимодействие с Российским футбольным союзом, президентом РФС Александром Дюковым.

У нас есть договоренность общаться о тех процессах, которые совершает как европейский футбол, так и мы, действуя в рамках своей компетенции. Мы тоже приняли определенные меры по безопасности в нашем коллективе. Ряд сотрудников получили указания работать на удаленке. Мы каждый день работаем с руководителями клубов. Никакой паники и шапкозакидательства нет

– В Европе есть разговоры, чтобы возобновить все турниры чуть ли не одновременно. Или у каждой лиги есть свое видение, когда возобновить сезон?

– Мы поучаствовали в двух видеоконференциях. Там был дан четкий посыл – рекомендовать, это не значит, что в каком-то приказном порядке принять решение и завершить сезон 30 июня. Там была рекомендация действовать с тем же планом, который у нас в стране. У нас есть рекомендация до 10 апреля. Лиги с пониманием к этому отнеслись, лиги приняли решение совместно с РФС. До 10 апреля мы приостановили. Что будет дальше – давайте смотреть по мере поступления рекомендаций от органов государственной власти.

– Вы обсуждали с клубами, сколько потребуется клубам на сборы?

– Безусловно, надо пару недель, чтобы привести в форму игроков. К примеру, если 10 апреля все откроется – это оптимистичный вариант – то раньше 24 апреля мы не стартуем. У нас есть несколько вариантов календаря, оптимистичный, пессимистичный, со взглядом в будущее. Каждая страна должна действовать в соответствии со своими реалиями. Мы ориентированы на руководство нашей страны. Была рекомендация, мы ее рассмотрели и приняли ее к исполнению, – сказал Прядкин в программе «Инсайдеры» на .