Фалькао, Санчес и Вальдес – худшие трансферы «МЮ» после ухода Фергюсона по версии MEN

Манчестерская газета Manchester Evening News оценила все трансферы , оформленные клубом после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера.

Лучший рейтинг – 9 – получил новичок «МЮ» Бруну Фернандеш, который был приобретен у в январе этого года за 55+25 млн евро.

Вратарь Серхио Ромеро, форварды и Одион Игало, а также защитник Аарон Уан-Биссака получили рейтинг 8 баллов.

Худший рейтинг («единицу») получили форвард Радамель Фалькао, вратарь Виктор Вальдес, вингер , «двойки» – защитник Маркос Рохо, полузащитник Бастиан Швайнштайгер и вингер .

Трансфер полузащитника Поля Погба был оценен на пять баллов, Генриха Мхитаряна – на четыре.

Полностью с рейтингом можно ознакомиться на сайте Manchester Evening News.

Бруну Фернандеш наконец-то в «МЮ». За него платят 80 млн с учетом бонусов, а зарплата будет меньше, чем у Джонса и Лингарда