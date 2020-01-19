Фалькао, Санчес и Вальдес – худшие трансферы «МЮ» после ухода Фергюсона по версии MEN

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Манчестерская газета Manchester Evening News оценила все трансферы «Манчестер Юнайтед», оформленные клубом после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера.

Лучший рейтинг – 9 – получил новичок «МЮ» Бруну Фернандеш, который был приобретен у «Спортинга» в январе этого года за 55+25 млн евро.

Вратарь Серхио Ромеро, форварды Златан Ибрагимович и Одион Игало, а также защитник Аарон Уан-Биссака получили рейтинг 8 баллов.

Худший рейтинг («единицу») получили форвард Радамель Фалькао, вратарь Виктор Вальдес, вингер Алексис Санчес, «двойки» – защитник Маркос Рохо, полузащитник Бастиан Швайнштайгер и вингер Анхель Ди Мария.

Трансфер полузащитника Поля Погба был оценен на пять баллов, Генриха Мхитаряна – на четыре.

Полностью с рейтингом можно ознакомиться на сайте Manchester Evening News.

Бруну Фернандеш наконец-то в «МЮ». За него платят 80 млн с учетом бонусов, а зарплата будет меньше, чем у Джонса и Лингарда

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