Фалькао, Санчес и Вальдес – худшие трансферы «МЮ» после ухода Фергюсона по версии MEN

Манчестерская газета Manchester Evening News оценила все трансферы «Манчестер Юнайтед», оформленные клубом после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера.
Лучший рейтинг – 9 – получил новичок «МЮ» Бруну Фернандеш, который был приобретен у «Спортинга» в январе этого года за 55+25 млн евро.
Вратарь Серхио Ромеро, форварды Златан Ибрагимович и Одион Игало, а также защитник Аарон Уан-Биссака получили рейтинг 8 баллов.
Худший рейтинг («единицу») получили форвард Радамель Фалькао, вратарь Виктор Вальдес, вингер Алексис Санчес, «двойки» – защитник Маркос Рохо, полузащитник Бастиан Швайнштайгер и вингер Анхель Ди Мария.
Трансфер полузащитника Поля Погба был оценен на пять баллов, Генриха Мхитаряна – на четыре.
Полностью с рейтингом можно ознакомиться на сайте Manchester Evening News.
Бруну Фернандеш наконец-то в «МЮ». За него платят 80 млн с учетом бонусов, а зарплата будет меньше, чем у Джонса и Лингарда