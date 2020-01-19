Козел-талисман «Кельна» дал потомство впервые в истории клуба

сообщил о появлении потомства у талисмана клуба козла Хеннеса IX.

У Хеннеса и его подруги козы Ильзе родились два детеныша – козочки.

Впервые в истории клуба козел-талисман дал потомство.

Перед всеми домашними матчами «Кельна» в Бундеслиге на поле выходит козел-талисман. Традиция длится с 1950 года.

Нынешний талисман команды Хеннес IX с августа 2018 года проживает в местном зоопарке со своей подругой Ильзе.

Фото: сайт «Кельна»

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