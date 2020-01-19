Сезон АПЛ могут доиграть за 6 недель после 1 июня и в августе начать новый

АПЛ изучает варианты завершения сезона в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает The Telegraph, лига рассматривает возможность провести все оставшиеся матчи после 1 июня, уложившись в шесть недель. При этом встречи будут проходить без зрителей.

В этом случае следующий сезон можно будет начать 8 августа, что позволило бы клубам с большой зарплатной ведомостью избежать финансовых проблем. Также завершение текущего сезона необходимо для выполнения обязательств по телевизионным контрактам.

С учетом переноса Евро-2020 на 2021 год такой сценарий в АПЛ считают одним из лучших.

Ранее сообщалось, что АПЛ может получить еще 2 месяца для завершения сезона, если откажется от путевки в Лигу Европы для клуба с 7-го места.