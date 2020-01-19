ЦСКА: «Матч с «Зенитом» не состоится в связи с решением мэра Москвы»

Матч 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» отменен.

«В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников, домашний матч против , запланированный на 22 марта, не состоится», – говорится в заявлении армейцев.

В период ограничений, введенных из-за коронавируса, в Москве должны были состояться еще три матча: «Локомотив» – «Оренбург» (21 марта), «Спартак» – «Уфа» (4 апреля) и «Динамо» – (5 апреля).

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