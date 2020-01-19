«Ахмат» и «Крылья Советов» в зоне прямого вылета перед паузой, связанной с коронавирусом

В чемпионате России завершился 22-й тур, который, может стать последним перед приостановкой Премьер-лиги из-за пандемии коронавируса.
Турнирную таблицу сейчас замыкают «Ахмат» (16-е место, 20 очков) и «Крылья Советов» (15-е, 22) – обе команды находятся в зоне прямого вылета.
23-й тур Премьер-лиги запланирован на 20-22 марта. «Ахмат» должен сыграть с «Крыльями Советов» в Самаре 22-го.
Решение относительно проведения РПЛ может быть озвучено 17 марта, после того, как УЕФА примет решение по поводу Евро-2020 и еврокубков. Чемпионат России могут приостановить на 2 недели.