Черышев нарушил карантин в Испании ради пробежки. В «Валенсии» 5 случаев заражения коронавирусом

Полузащитник «Валенсии» нарушил условия изоляции, введенной из-за коронавируса.

Игрок сборной России был замечен на улице во время пробежки.

В Испании введен режим чрезвычайной ситуации, из-за чего гражданам нельзя покидать дома без веских причин. Занятия спортом на улице также попадают под запрет.

После публикации фотографий Черышева на улице множество пользователей социальных сетей осудили поступок игрока.

Ранее коронавирусом заразились 5 человек в «Валенсии», в том числе три игрока – Эсекиэль Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя.

В настоящий момент в Испании заражение выявлено у 7 798 человек, 289 из них скончались.