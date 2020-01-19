Погба хочет уйти из «МЮ». Его приоритет – «Ювентус», сумма сделки – около 100 млн евро

Полузащитник Поль Погба может перейти в «Ювентус».

Как сообщает Calciomercato.com, Погба все еще хочет покинуть «МЮ», и возвращение в является его приоритетом. Очевидно, что на него претендует не только клуб из Турина. Среди возможных кандидатов – «Реал», «Барселона» и «ПСЖ».

Чтобы продать Погба, «Манчестер Юнайтед» придется снизить цену, которую клуб установил на хавбека прошлым летом. Ни один из клубов не готов платить за Погба 150 млн евро. Возможно, сделка будет совершена при предложении в районе 100 млн евро.

Кроме того, Погба хочет зарабатывать около 20 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что «Юнайтед» планирует активировать опцию продления контракта с Погба до 2022 года.

Сульшер о Погба: «Можете ждать, что Поль будет в «МЮ» и в следующем сезоне»