🚫🏒КХЛ приостановила плей-офф на неделю для согласования с госорганами нового формата

КХЛ официально приостановила проведение плей-офф Кубка Гагарина из пандемии коронавируса.

Турнир остановлен сроком на одну неделю для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов.

Дата начала, сроки проведения и подробный формат розыгрыша будут определены в ближайшее время.

Второй раунд должен был начаться завтра, 17 марта. Ранее о решении не продолжать участие в плей-офф объявили «Йокерит» и «Барыс».

«Йокерит» снялся с плей-офф из-за коронавируса. Кажется, КХЛ тоже остановит сезон