Сергей Овчинников: «Кто гоняет воду туда-сюда литрами, тупо сажает почки. Я пью 800 грамм. Обычно это три банки «Пепси»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников поделился мыслями о потребности человеческого организма в воде.

«Я минимизировал для себя потребление воды. Никогда не верил в «два литра воды в день». Просто думал на досуге: человек состоит на 70 процентов из воды. Мы пьем кофе, чай, в еде тоже вода.

У нас нет проблем с насыщением водой в организме. Мы не в Африке, у нас нет ежедневного обезвоживания. Кто гоняет воду туда-сюда литрами, тупо сажает себе почки. Почки на то и предназначены, чтобы вымывать из организма все продукты распада. А от тонн воды они чище не становятся.

Еще говорят, клетки обогащаются водой – ну, прежде всего, специальной водой. Не той, которую мы пьем и в магазинах покупаем. В этом ничего плохого нет, но и пользы не принесет.

А негазированную воду не пью вообще, от слова совсем. Простой банально не напьюсь, хоть сколько за день ни выпью.

Был интересный случай в Германии: год где-то 1995-й, сборы «Локомотива», товарищеская игра со «Штутгартом». Нам приносят газированную воду. Юрий Палыч поднял дикий шум: провокация, туда-сюда. Попросили нашего доктора объяснить, в чем прикол – у него дочка жила в Германии, он часто ездил к ней и знал немецкий. Мышалов говорит: «Здесь так давно. Футболисту полезно во время игры и в перерыве пить газированную воду».

Спрашиваем, почему. «Человек берет на фоне нагрузки воду без газа – влил в себя бутылку 0,5, и нет отторжения организма. А газированной два глотка раз – и насыщение другое. Углекислый газ наполняет организм, человеку кажется, что он напился, такая обманка, а выпил-то всего стакан. И тебе бегать второй тайм не с аквариумом в желудке, а нормально».

Оказывается, у немцев научный подход, а я-то всегда пил газировку. В «Бенфике», «Порту» бразильцы вообще не понимают, что такое вода. Поди Деку объясни, что нужно пить воду – он колу хлоп – и на поле.

В обычный день – отвез детей в школу, потом на тренировку в ЦСКА, вернулся домой, поужинал – пью порядка 800 грамм воды. Обычно это три банки «Пепси». Ее запас дома не кончается», – рассказал Овчинников.

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