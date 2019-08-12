Шнуров о ЗОЖ: «С какого хера ты должен пробежать 25 км? Чтобы в инстаграме показать, это искусственная цель»

Музыкант Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», высказался на тему здорового образа жизни.

– – это все-таки гундеж или это модная нынче тема? И в вашей жизни сейчас вредных развлечений совсем нет?

– ЗОЖ – это, конечно, мода, которая, понятное дело, что пройдет. Увлечение спортом – вот сейчас все говорят «давайте заниматься спортом» – это примерно как компьютерные игры, там тоже есть свои опасности.

Потому что человек должен быть активным, должен активно жить. А когда ты занимаешься спортом, ты себе ставишь искусственные цели. Ты должен пробежать 25 километров – с какого хера? Почему 25 километров?

К врачу ты не ходил, ты ничего не знаешь об организме, но ты делаешь вид и все время бежишь. А, я знаю, почему ты пробегаешь 25 километров! Для того, чтобы в инстаграме показать, что ты пробежал 25 километров.

Это искусственная цель, она не ведет к здоровью. Никогда. Спорт вреден, – заявил Шнуров.