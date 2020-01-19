«Барселона» хочет подписать четырех игроков летом

определилась с приоритетными позициями, которые клубу нужно усилить во время летнего трансферного окна.

По информации Diario Sport, «блауграна» хочет купить 4 футболистов. Клуб ищет центрального защитника (в идеале – левшу), крайнего защитника, центрального полузащитника, который играл бы перед линией защиты, а также центрального нападающего.

При этом приоритетной целью на позицию форварда является из «Интера».

Для того чтобы получить средства на эти трансферы, «Барса» может продать некоторых игроков первой команды.

Также, по информации Marca, каталонский клуб по-прежнему рассчитывает вернуть Неймара. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов отпустить бразильца за 150 млн евро.