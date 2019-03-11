Чемпионат России по биатлону-2020 перенесен на ноябрь и декабь из-за угрозы коронавируса

Чемпионат России по биатлону-2020 перенесен на ноябрь из-за угрозы коронавируса.

Турнир должен был пройти с 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске.

«Руководствуясь решениями Роспотребнадзора, министерства спорта и губернатора ХМАО в связи с угрозой распространения коронавируса, в марте чемпионат России мы точно проводить не будем», – рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) .

Драчев отметил, что турнир будет перенесен и разбит на две части: личные гонки могут пройти в ноябре, эстафеты – в декабре. На основе ноябрьских гонок может быть сформирован состав национальной команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.