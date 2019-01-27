Ледовое шоу «Россия, вперед!» в Москве отменено из-за коронавируса. Там должны были выступить Загитова и Медведева

Теги сборная России ФФКР Елизавета Туктамышева Евгения Тарасова Владимир Морозов Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Алена Косторная коронавирус Фигурное катание

Ледовое шоу «Россия, вперед!», которое должно было пройти в московском ДС «Мегаспорт» 29 марта, отменено, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР). 

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса подписал указ, запрещающий до 10 апреля проведение массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе – с любым числом участников. 

«ФФКР выражает сожаление, что шоу, которого с таким нетерпением и интересом ждали любители фигурного катания, не состоится.

Вместе с тем Федерация уверена, что здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и всего спортивного сообщества имеют первостепенную важность, и надеется, что болельщики отнесутся с пониманием к принятому решению», – говорится в сообщении ФФКР.

Планировалось, что на шоу «Россия, вперед!» выступят Алина Загитова, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие фигуристы.

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