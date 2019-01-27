Ледовое шоу «Россия, вперед!» в Москве отменено из-за коронавируса. Там должны были выступить Загитова и Медведева

Ледовое шоу «Россия, вперед!», которое должно было пройти в московском ДС «Мегаспорт» 29 марта, отменено, сообщается на официальном сайте Федерации фигурного катания России (ФФКР).

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса подписал указ, запрещающий до 10 апреля проведение массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе – с любым числом участников.

« выражает сожаление, что шоу, которого с таким нетерпением и интересом ждали любители фигурного катания, не состоится.

Вместе с тем Федерация уверена, что здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и всего спортивного сообщества имеют первостепенную важность, и надеется, что болельщики отнесутся с пониманием к принятому решению», – говорится в сообщении ФФКР.

Планировалось, что на шоу «Россия, вперед!» выступят , Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова, , Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие фигуристы.

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