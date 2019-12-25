Мелкадзе забил 6-й гол в РПЛ. У лучшего бомбардира «Спартака» Ларссона – 5 мячей, Соболев забил 10 за «Крылья»

Полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий на правах аренды за «Тамбов», забил в матче 22-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:0, перерыв).
Это 6-й гол 22-летнего россиянина в РПЛ в этом сезоне. Он лучший бомбардир «Тамбова» – у воспитанника «Спартака» Владимира Обухова 5 мячей.
Мелкадзе также опередил по забитым мячам лучшего бомбардира «Спартака» в этом сезоне Йордана Ларссона (5 голов в РПЛ).
Нападающий Александр Соболев, арендованный «Спартаком» зимой, все 10 голов в этом сезоне забил за «Крылья Советов».
Подробнее со статистикой Мелкадзе можно ознакомиться здесь.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.