Мелкадзе забил 6-й гол в РПЛ. У лучшего бомбардира «Спартака» Ларссона – 5 мячей, Соболев забил 10 за «Крылья»

Полузащитник Георгий Мелкадзе, выступающий на правах аренды за , забил в матче 22-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:0, перерыв).

Это 6-й гол 22-летнего россиянина в РПЛ в этом сезоне. Он лучший бомбардир «Тамбова» – у воспитанника «Спартака» Владимира Обухова 5 мячей.

Мелкадзе также опередил по забитым мячам лучшего бомбардира «Спартака» в этом сезоне (5 голов в РПЛ).

Нападающий Александр Соболев, арендованный «Спартаком» зимой, все 10 голов в этом сезоне забил за «Крылья Советов».

Подробнее со статистикой Мелкадзе можно ознакомиться здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.