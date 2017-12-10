Министерство спорта России отменило все международные соревнования на территории РФ из-за коронавируса

спорта России в связи с угрозой распространения коронавируса приняло решение отменить все международные соревнования на территории страны до особого распоряжения.

«Отменить с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения проведение на территории РФ всех международных спортивных мероприятий, в том числе участие иностранных спортсменов (тренеров, специалистов) во всероссийских спортивных мероприятиях, запланированных ранее с иностранным участием.

Общероссийским и региональным спортивным федерациям по видам спорта, органам исполнительной власти субъектов РФ обеспечить контроль за исполнением решения», – говорится в документе Минспорта.



Также запрещено посещение и участие в мероприятиях различного статуса, включенных в Единый календарный план, для спортсменов, тренеров и специалистов из субъектов РФ, в которых объявлен карантин.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией. По данным на 16 марта, в мире более 170 тысяч заболевших.

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