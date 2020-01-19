Леонид Федун: «Падение цен на нефть и курса рубля – очень сильный удар по спорту»

Президент Леонид Федун рассказал, как падение стоимости нефти и последовавший обвал курса рубля скажется на профессиональном спорте.

– Прогнозы по нефти очень печальные. Если не будет сделки с ОПЕК, Россия потеряет очень большие деньги и может скатиться в очень длительную рецессию.

- Как это скажется на спорте?

– Смотрите, зарплаты у всех иностранцев и многих русских [игроков] привязаны к евро. Сколько мы будем сейчас платить им, пока они не будут играть? Три месяца? Полгода?

Расходы выросли на 30%, а доходов вообще никаких нет. Это очень тяжелая ситуация.

После обвала рубля в 2014-2015 годах игроки согласились на небольшие задержки по зарплате, но потом все прибежали, и всем вернули разницу.

Мы стараемся иметь рублевые контракты, но пока большая часть зарплат привязана в евро. Так что падение цен на нефть и курса рубля – это очень сильный удар по профессиональному спорту», – сказал Федун.

6 марта, в Вене состоялась встреча, по итогам которой Россия не поддержала предложение Организации стран-экспортеров нефти до конца года увеличить объем сокращения добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы нивелировать падение спроса на нефть из-за коронавируса. В итоге цена нефти Brent опустилась ниже 46 долларов за баррель, что произошло впервые с 25 июня 2017 года.

К обвалу рубля причастен босс ЦСКА. Он убедил Путина выйти из переговоров по сокращению добычи нефти