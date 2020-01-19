В Москве запретили все спортивные мероприятия до 10 апреля

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В Москве из-за коронавируса запрещены все массовые спортивные мероприятия.

Решение о введении ограничений принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Запрет будет действовать до 10 апреля.

Таким образом, мера затронет матчи футбольных клубов Москвы в РПЛ и Олимп-ФНЛ, а также игры хоккейных команд в КХЛ.

Ранее в Москве действовало ограничение на проведение спортивных мероприятий с численностью участников более 5000 человек.

Во вторник, 17 марта, УЕФА проведет видеоконференции с представителями европейских футбольных федераций. Ожидается, что чемпионат России будет остановлен на две недели. Завтра же, как сообщалось, КХЛ обсудит перенос Кубка Гагарина.

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